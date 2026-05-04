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El estado del tiempo hoy 4 de mayo de 2026, nos indica que se espera nubosidad fragmentada en gran parte del país en las primeras horas de la mañana. Se esperan chubascos al sur de Venezuela en los estados Bolívar y Amazonas.

Situación General, próximas seis horas 06:00-12:00 HLV* Se prevé cielo mayormente nublado alternando con áreas fragmentadas en gran parte del territorio nacional; asimismo, se espera nubosidad asociada a lluvias y lloviznas en *nuestra Guayana Esequiba y Delta Amacuro.

Como en Bolívar, Yaracuy, Carabobo, zonas de Aragua, Miranda, Falcón y los Andes*; y desarrollo nuboso asociado a precipitaciones de intensidad variable y descargas eléctricas en *Amazonas, Bolívar, Apure, Barinas, Portuguesa y Zulia*

En horas de la mañana se espera nubosidad fragmentada con lluvias variables en Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, Monagas y Sucre. Al igual que en zonas de la Región Central, Llanos, Andes y Zulia.

Tarde y noche de hoy se espera nubosidad fragmentada, con probables lluvias al sur de Venezuela, región andina como en los llanos.

Estado del tiempo hoy 4 de mayo de 2026 en Venezuela

Las altas temperaturas estarán entre 33 y 34 grados para hoy, en varias zonas, en un horario comprendido que va desde las nueve de la mañana y seis de la tarde. No se descartan lluvias en algunas zonas del país, específicamente en la región central.

Solo en el estado Mérida, se esperan horas de la madrugada y en sus zonas montañosas un clima de ocho grados. Mientras se esperan temperaturas frescas en las zonas de montaña de la región andina y centro del país.

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