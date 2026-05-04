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Hay postres que son tradicionales y que gusta a toda la familia, para ello hay recetas rápidas las cuales podemos hacer en casa. Un bizcocho sencillo es el que debemos saber preparar para disfrutarlo.

Bizcocho sencillo en casa, ingredientes

4 huevos

1 taza de azúcar

1 taza de aceite vegetal

2 tazas de harina de trigo

1 cucharada de polvo de hornear

1 taza de leche

Preparación:

Precalienta el horno a 180°C (350°F) y engrasa un molde para bizcocho. Coloca los 4 huevos, el azúcar, el aceite vegetal y la leche en la licuadora. Licúa a alta velocidad durante unos 2-3 minutos, hasta que la mezcla esté bien integrada y espumosa.

Añade las 2 tazas de harina de trigo y la cucharada de polvo de hornear. Licúa nuevamente hasta que la masa esté bien mezclada y suave. Vierte la mezcla en el molde previamente enharinado y engrasado.

Lleva al horno durante 35-40 minutos o hasta que al insertar un palillo en el centro del bizcocho, este salga limpio. Deja enfriar el bizcocho durante unos minutos antes de desmoldarlo. Luego, deja enfriar completamente sobre una rejilla.

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