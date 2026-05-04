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Accidente con vehículo Munster Truck en Colombia dejó tres muertos y 38 heridos (VIDEO)

By Danny Valdiviezo
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Accidente con vehículo Munster Truck en Colombia
"Dragona", el rústico que arrolló al grupo de espectadores terminó chocando contra un poste.

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Danny Valdiviezo
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El alcalde de Popayán, Juan Carlos Muñoz, confirmó en horas de la noche de ayer domingo 3 de mayo de 2026 sobre el hecho ocurrido con un vehículo Munster Truck en Colombia. El siniestro se presentó en un espectáculo cuando la conductora del rústico no pudo maniobrarlo.

El vehículo presentó problemas luego de pasar el obstáculo de los vehículos quedando sin frenos y arrollando a un grupo de espectadores. El Jeep color azul y de cauchos altos quedó detenido tras impactar contra un poste de electricidad.

Enseguida personas que estaban en el evento trasladaron a los lesionados a centros de salud, entre los tres fallecidos hay dos menores de edad. En el primer reporte preliminar se dijo de un solo menor fallecido.

Accidente con vehículo Munster Truck en Colombia

Avanzada la noche el alcalde Muñoz destacó que el saldo de fallecidos es de tres, y hay varias personas de gravedad. El vehículo estaba conducido por una mujer de nombre Sonia la cual presentó problemas el sistema de frenos.

El accidente generó pánico entre los asistentes al evento, mientras que las autoridades abrieron investigaciones en torno a lo ocurrido. Otras personas indicaron en redes sociales que el espacio era muy pequeño para los rústicos.

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SourceEl Tubazo
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