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Las Mayores siguen encendidas en lo que va de 2026, hay muy buen arranque para varios equipos tanto en la Liga Americana como en la Nacional. Yanquis de Nueva York es uno de ellos, el cual está mandando en la División Este con 23 ganados y 11 perdidos.

En esta sexta semana de Grandes Ligas debe mejorar, el equipo de los Medias Rojas de Boston, los cuales tienen récord de 13 y 21. Los “bostonianos” han tenido muchos problemas con el pitcheo y marchan en el último puesto de esa división.

Mientras que la División Central de la Americana se ve apretada en estas primeras seis semanas. Guardianes y Tigres marchan con 18 y 17, sigue Medias Blancas con 16 y 18. Y cierra Reales y Mellizos con 15 victorias.

En la División Oeste, Atléticos de Oakland están en el primer lugar con foja de 18 ganados con 16 perdidos, El peor equipo de esa división son los Angelinos de Anaheim con récord de 13 y 22 perdidos.

Sexta semana de Grandes Ligas, Liga Nacional

Bravos de Atlanta se escapa en la División Este del viejo circuito con un total de 25 ganados y 10 perdidos. El equipo donde milita el venezolano Ronald Acuña Jr se ha visto sólido y compacto en estas primeras semanas.

El equipo de los Mets de Nueva York que dirige el venezolano Carlos Mendoza debe mejorar. Los metropolitanos tienen récord de 12 con 22 en el último lugar de la División Este de la Liga Nacional.

Cachorros de Chicago en la División Central se ha escapado también con varias victorias. El equipo osezno lleva 22 ganados y 12 perdidos. El equipo que debe mejorar en esa división son los Piratas de Pittsburgh con 19 y 16.

Dodgers de Los Ángeles, siguen haciendo gala de su talento y acumula un total de 21 ganados por 13 derrotas. Mientras que el equipo que debe mejorar son los Gigantes de San Francisco con 13 y 21.

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