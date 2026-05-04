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En un video publicado en las redes sociales hace minutos, el gobernador del estrado Carabobo Rafael Lacava habló de la situación presentada en la ARC en el peaje. Donde se vieron afectados varios vehículos.

Indicó el mandatario regional que fueron capturados tres menores de edad, que eran los que estaban lanzando piedras en la autopista en el tramo Guacara, en el peaje. Estos fueron detenidos, dijo Lacava.

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Situación presentada en la ARC en el peaje Guacara

Comentó que es un tema donde ya están trabajando, y que no va a permitir que vuelva a presentarse el problema de los “tira piedras” en la ARC.

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