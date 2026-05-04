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Este jueves 7 de mayo de 2026, MultiMax llevará a cabo el primer concurso de su programa CrediPuntos, una iniciativa que contempla la entrega mensual de más de 200 premios y que está dirigida exclusivamente a los afiliados de CrediMax y CrediMax Premium. El anuncio de los ganadores se hará en vivo, a través de un Instagram Live en la cuenta oficial @multimax, a partir de las 6:00 de la tarde.

La información fue dada a conocer por el presidente de la compañía, Nasar Dagga, quien destacó que este nuevo sistema busca premiar la constancia de los clientes que cumplen con sus compromisos de pago. Así pues, el objetivo de este proyecto es premiar la fidelidad de los usuarios y, al mismo tiempo, consolidar la confianza mutua entre la compañía y los miembros de sus dos programas.

“Estamos marcando un hito con el lanzamiento del primer concurso de CrediPuntos, una iniciativa pensada para honrar el compromiso de nuestros clientes. El 7 de mayo será un día de celebración, donde entregaremos más de 200 premios a quienes han demostrado su lealtad y puntualidad. En MultiMax nuestra prioridad es transformar la vida de los venezolanos, convirtiendo cada cuota pagada en una oportunidad real de mejorar su hogar y cumplir sus metas”, expresó Nasar Ramadan Dagga, CEO de CLX Group.

¿Cómo ganar premios con CrediPuntos?

El mecanismo es completamente digital y está integrado en la aplicación PriorityMax. Cada pago puntual o adelantado se traduce en puntos que se suman de inmediato en la cuenta del usuario. De esta forma, mientras más cuotas cancele o adelante el cliente, mayores serán sus posibilidades de resultar ganador en los concursos mensuales organizados por la multimarca.

Entre los premios anunciados para esta primera edición destacan un vehículo 0 kilómetros, tres motocicletas de último modelo y cinco viajes todo incluido para dos personas a la isla de Margarita. A esto se suma una amplia variedad de productos para el hogar, como 10 antenas Starlink, 10 neveras, 10 lavadoras, 10 congeladores y 10 cocinas, entre otros artículos que forman parte del catálogo habitual de la multimarca.

Otro aspecto relevante es que aquellos clientes que tengan cuotas pendientes aún pueden participar en el concurso del próximo 7 de mayo. Para ello, solo deben ponerse al día con sus pagos o adelantar cuotas, lo que les permitirá generar puntos y asegurar su participación en el concurso que se realizará en unos días.

Afiliación a CrediMax y CrediMax Premium

Para poder participar en los concursos de CrediPuntos, es indispensable que el cliente esté afiliado a CrediMax o CrediMax Premium. Los interesados pueden realizar el proceso de inscripción a estos programas directamente en cualquiera de las tiendas MultiMax en todo el país. El costo de la membresía anual es de 20 dólares para CrediMax y de 40 dólares para la versión Premium, ambos calculados según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela.

Asimismo, la empresa ofrece la posibilidad de adelantar el registro a través de la aplicación PriorityMax. Desde allí, los usuarios pueden seguir una serie de pasos sencillos para completar su afiliación y comenzar a disfrutar de los beneficios de manera inmediata. Una vez inscritos, tendrán acceso a su historial de pagos, así como al conteo actualizado de los CrediPuntos acumulados.

Es importante destacar que las membresías son personales e intransferibles. Esto significa que únicamente el titular de la cuenta puede hacer uso de los beneficios asociados al programa, así como participar en los concursos mensuales. De esta forma se garantiza la seguridad y confiabilidad en cada una de las transacciones que se realicen.

¡Las mejores marcas en 1 solo lugar!

Con más de seis años de trayectoria en el mercado venezolano, MultiMax ha logrado expandirse a 22 regiones del país, consolidándose como la multimarca número 1 en productos tecnológicos y para el hogar. La empresa, fundada por Nasar Ramadan Dagga Mujamad, mantiene presencia en estados como Carabobo, Zulia, Lara, Aragua y la Gran Caracas, entre otros.

Para mantenerse informados de todas las novedades que trae MultiMax, pueden seguir su cuenta oficial en Instagram @multimax, donde se compartirán detalles sobre los concursos de CrediPuntos y promociones. Además, su página web ofrece información actualizada sobre productos, ofertas y el funcionamiento del sistema CrediPuntos, que ahora se posiciona como uno de los principales atractivos para sus clientes afiliados.

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