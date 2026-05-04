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¡Ahora!, Lo que dijo el ministro del trabajo acerca del salario mínimo en Venezuela

By Danny Valdiviezo
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Ministro del trabajo acerca del salario mínimo en Venezuela
Carlos Alexis Castillo, ministro del trabajo. Foto: YVKE Mundial.-

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Danny Valdiviezo
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Carlos Alexis Castillo fue entrevistado por la periodista Shirley Varnagy y habló del tema del sueldo en el país. Esto luego que se hiciera el pasado 30 de abril los ajustes en lo que fueron los bonos.

El ministro del trabajo acerca del salario mínimo en Venezuela dijo que se está avanzando hacia ello. Indicó el titular del trabajo, que los cambios se están haciendo de forma responsable en el país.

De esa manera se está evitando hacer un falso aumento que pueda generar mayor inflación en el país. Y el cual pueda originar mayores problemas económicos.

Ministro del trabajo acerca del salario mínimo en Venezuela

Resaltó Castillo que no se pueden aumentar los salarios de una vez de forma directa. Esto podría traer incidencias en la inflación en el país. Y luego dichos resultados no serían los esperados.

«No podemos aumentar salario porque aumentar salario significa que se nos dispare la inflación y en consecuencia ese salario va a ser una salario falso», expresó el ministro. Hasta ahora el mismo sigue en 130 bolívares.

Indicó que se hicieron mejoras en los bonos como en el salario integral, los cuales calificó de “alternativas responsables” en el país. Esto se hace hasta que se logre reconstruir el sistema laboral del país.

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