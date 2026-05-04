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El sábado en horas de la noche se hizo viral un vídeo desde el oriente del país, una mujer reclamó a un grupo de personas por el volumen que tenían en una camioneta. Dos de los hombres se negaron a bajar el volumen.

La situación en una playa de Guanta en Anzoátegui terminó horas después con el vehículo retenido. La camioneta Nissan color blanco quedó a la orden del Ministerio del Ambiente, mientras que la Policía Municipal de Guanta se encargó del caso.

El grupo de personas en su mayoría hombres se negaron a bajar el volumen, la dama reclamaba que en el lugar había un niño autista. Estos no prestaron atención al reclamo y por el contrario siguieron en el lugar con la música.

La grabación hecha por la dama se hizo viral, y en la mayoría de los medios de comunicación se respaldó el reclamo de la mujer. La Policía de Guanta, en horas de la mañana de ayer domingi acudió al lugar y retuvo el vehículo.

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Situación en una playa de Guanta en Anzoátegui

Desde Poliguanta exhortan:

Disfruta con conciencia, Tu derecho a la diversión termina donde empieza el derecho de los demás al descanso.

Tolerancia Cero, El irrespeto a las autoridades y las normas de convivencia ciudadana conlleva consecuencias legales inmediatas.

Seguridad Garantizada, Nuestros funcionarios se mantienen desplegados para asegurar que nuestras playas sigan siendo espacios de paz.

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