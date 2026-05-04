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¡Atentos!, Estos son los datos que debes actualizar en Patria en mayo 2026

By Danny Valdiviezo
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debes actualizar en Patria en mayo 2026
Foto: Referencial.

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Danny Valdiviezo
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Luego de los ajustes económicos que hizo el gobierno nacional en materia salarial la semana pasada se mantienen las bonificaciones. Es por ello que estos son los datos que debes actualizar en Patria en mayo 2026.

Para recibir los bonos y beneficios del Sistema Patria, debes mantener actualizados principalmente tus datos laborales, números de contacto (celular certificado). Además de correo electrónico, y la dirección de habitación.

Es crucial confirmar tu condición laboral (empresa privada, pública o independiente) y asegurar que el teléfono principal esté a tu nombre y vinculado al banco. Todo esto debes mantenerlo actualizado.

Datos que debes actualizar en Patria en mayo 2026

Datos Laborales: Esta es la sección más importante para el Bono de Guerra Económica. Actualiza tu condición de trabajo, RIF de la empresa y sector (educación, salud, jubilado, etc.).

Datos de Contacto: Verifica que tu número de celular y correo sean actuales. Certifica tu teléfono para recibir notificaciones y recuperar acceso.

Dirección de Habitación: Confirma estado, municipio y parroquia de residencia.

Registro de Servicios: En la sección «Servicios y Contratos», registra o actualiza tus números de contrato de Corpoelec, CANTV e Hidrológicas para vincularlos a tu hogar.

Encuestas: Responde las encuestas de seguimiento (como las de salud o economía) que aparecen en la plataforma para mantener el perfil activo.

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SourceNoticias24Carabobo/Sistema Patria
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