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Un pedalista de 59 años identificado como Argenis Rodríguez falleció ayer 3 de mayo de 2026. El ciclista murió de un infarto mientras entrenaba en la Carretera Coro Punto Fijo en el estado Falcón.

En el sector Servicio Lara en la parroquia San Gabriel el hombre cayó de la bicicleta a las 10:50 de la mañana. Enseguida funcionarios de rescate se trasladaron hasta el lugar encontrando al quincuagenario sin signos vitales.

Ciclista murió de un infarto mientras entrenaba en la Carretera Coro Punto Fijo

Rodríguez tuvo un infarto al miocardio lo que le provocó el deceso en la carretera cuando estaba entrenando. El hombre acostumbraba a salir a entrenar los fines de semana en dicha vía en la entidad falconiana.

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Al lugar llegaron comisiones del CICPC, para hacer el levantamiento del cadáver y trasladarlo a una sede de medicina forense. Como de la Policía estadal de Falcón, y Guardia Nacional Bolivariana.

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