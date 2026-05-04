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Ya la divisa está cerca de los 490 bolívares, mientras que el petróleo sigue estabilizado y el bitcoin sigue en alza paso a paso. El dólar BCV hoy 4 de mayo de 2026 se encuentra en un costo de:489,55 bolívares y el euro en 574,19 bolívares, dijo el Banco Central de Venezuela.

Para este martes 5 de mayo, el dólar tendrá un valor de 490,04 bolívares y el euro en 574,03 bolívares.

La onza de oro se ha mantenido en la actualidad en un costo de 4.533.46 dólares, sigue entre leves bajas pero cercana a los 5 mil dólares. Se ha visto afectado el precio debido al conflicto que hay en el Medio Oriente.

Al igual que el barril de petróleo que ha estado en una subida enorme la semana pasada, inicia esta semana de mayo con un costo de 108,12 dólares. Este pudiera seguir subiendo hoy lunes 4 de mayo de 2026.

El bitcoin por su parte se ha mantenido con precios lineales por debajo de los 80 mil dólares en el mundo, hoy en 78.825,67 dólares. Hasta ahora sigue siendo uno de los indicadores más consultados, ahora con tendencia al alza.

Dólar BCV hoy 4 de mayo de 2026, Acuerdos en minería contribuirán a la diversificación de las fuentes de divisas

El Banco Central de Venezuela (BCV), en su rol de ente rector de la política monetaria y cambiaria, valora positivamente el acuerdo estratégico suscrito entre Heeney Capital y la Corporación Venezolana de Minería.

Estas alianzas, respaldadas por marcos de inversión responsable y transparencia internacional, son fundamentales para apalancar la estrategia de diversificación productiva del país.

La importancia de estos convenios radica en la posibilidad de obtener ingresos externos adicionales. La captación de divisas provenientes de minerales contribuye directamente a reducir la dependencia histórica del petróleo, diversificando las fuentes de ingreso externo, por lo que fortalecerán la balanza de pagos, aumentarán la oferta de divisas para la satisfacción de las necesidades de importación de otros sectores productivos.

El BCV continuará trabajando en coordinación con el Ejecutivo Nacional para asegurar que los ingresos generados se incorporen de manera eficiente al sistema cambiario y financiero, en beneficio de la estabilidad macroeconómica y el bienestar de la población.

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