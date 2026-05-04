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Rescatado un perro atrapado en una vivienda en Los Guayos

By Redacción Noticias24Carabobo
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perro atrapado en una vivienda en Los Guayos

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Los Bomberos colocaron su empeño y pudieron lograr el rescate de un canino. El perro estaba atrapado en una vivienda en Los Guayos, en el sector 3 de la primera etapa en la Vivienda Popular. 

El domingo 3 de mayo de 2026 en horas de la noche, los bomberos lograron el exitoso rescate en la casa. Esto tras recibir un llamado de alerta desde el Sector 3 de la Primera Etapa de la Vivienda Popular. Una comisión de funcionarios, se trasladó de inmediato al inmueble.

Al ingresar, los efectivos bomberiles localizaron al animal atrapado en un espacio reducido en la parte posterior del inodoro del baño principal. Según el reporte oficial, el canino se encontraba en estado hostil debido al estrés de la situación.

Rescatado un perro atrapado en una vivienda en Los Guayos

Los “apagafuegos guayenses” aplicando los protocolos de seguridad pertinentes y técnicas de manejo animal. El personal especializado logró la extracción del canino sin mayores novedades ni lesiones para el ejemplar.

Indicaron los uniformados bomberiles que tienen siempre un compromiso con los animales que estén en peligro en el territorio de Los Guayos.

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SourceBomberos de Los Guayos
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