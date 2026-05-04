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El Papa León XIV recibió la camiseta de Venezuela del Clásico Mundial de Beisbol

By Danny Valdiviezo
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El Papa León XIV recibió la camiseta de Venezuela del Clásico Mundial de Beisbol
Foto: Vatican News.

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Danny Valdiviezo
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El sumo pontífice se hizo viral hace unas horas, aficionado al beisbol, incluso estuvo presente en la Serie Mundial de 2005; cuando Ozzie Guillén era el mánager de los Medias Blancas, recibió la camiseta de Venezuela del Clásico Mundial de Beisbol.

Como es conocido la fe acompañó a los jugadores criollos en esa competencia deportiva, es por ello que el máximo líder de la iglesia Católica recibió dicha camiseta. El Papa mostró la misma con mucho orgullo.

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Fotos: Vatican News.

El Papa León XIV recibió la camiseta de Venezuela

El obsequio fue llevado por obispos venezolanos al Vaticano, allí el Papa la enseñó a la prensa. En la actualidad la camiseta venezolana sigue siendo una de las más vendidas a nivel mundial. Tanto la de color azul como la de color blanco.

La misma simboliza ese torneo el cual fue muy seguido por los venezolanos y por los amantes de beisbol en el mundo. Donde Venezuela alzó el trofeo de campeón que lo acredita como el monarca de los 27 outs en el mundo.

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