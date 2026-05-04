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El sumo pontífice se hizo viral hace unas horas, aficionado al beisbol, incluso estuvo presente en la Serie Mundial de 2005; cuando Ozzie Guillén era el mánager de los Medias Blancas, recibió la camiseta de Venezuela del Clásico Mundial de Beisbol.

Como es conocido la fe acompañó a los jugadores criollos en esa competencia deportiva, es por ello que el máximo líder de la iglesia Católica recibió dicha camiseta. El Papa mostró la misma con mucho orgullo.

El Papa León XIV recibió la camiseta de Venezuela

El obsequio fue llevado por obispos venezolanos al Vaticano, allí el Papa la enseñó a la prensa. En la actualidad la camiseta venezolana sigue siendo una de las más vendidas a nivel mundial. Tanto la de color azul como la de color blanco.

La misma simboliza ese torneo el cual fue muy seguido por los venezolanos y por los amantes de beisbol en el mundo. Donde Venezuela alzó el trofeo de campeón que lo acredita como el monarca de los 27 outs en el mundo.

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