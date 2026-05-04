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El gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, anunció la rehabilitación y dotación del Instituto de Oncología Doctor Miguel Pérez Carreño y el ambulatorio Doctor Miguel Franco. Esto en el marco de la dotación y rehabilitación de centros de salud.

El mandatario regional, en compañía del Secretario General de Gobierno y Secretario de Seguridad Ciudadana, Defensa, Integridad Territorial y Paz, Jesús París Lara, la Autoridad Única de Salud en la entidad, Alexander Leal y la Alcaldesa del municipio Naguanagua, Elizabeth Niño, señaló que en esta primera fase, se llevan a cabo diversos trabajos en los tres quirófanos del nosocomio, así como se ejecutan labores de impermeabilización de todos los techos, y la dotación de monitores y aires acondicionados en la sala de quimioterapia.

“Estamos trabajando duro para dejar este importante centro de atención oncológica totalmente como nuevo, ya en los próximos días deben estar llegando gran parte de los implementos que se van instalar aquí para que nuestros pacientes puedan acceder a un hospital de primer nivel”, expresó.

Asimismo, destacó el trabajo conjunto por parte de todos los niveles de Gobierno en garantizar un Sistema Público Nacional de Salud (SPNS) eficiente a toda la población que lo requiera, en cumplimiento con las directrices emanadas por el Presidente Nicolás Maduro, y ejecutadas de manera articulada por la Presidenta encargada Delcy Rodríguez y el Ministro del Poder Popular para la Salud, Carlos Alvarado.

Dotación y rehabilitación de centros de salud, Refacción del ambulatorio Dr. Miguel Franco

Lacava también informó sobre el inicio de las obras de refacción en el ambulatorio Doctor Miguel Franco ubicado en la avenida Universidad de la localidad, lo que permitirá ampliar el rango de atención a los pacientes de la zona debido a su ubicación estratégica.

“Es importante realizar una remodelación integral en este centro asistencial, porque tiene la facultad de atender a gran parte de todas las personas que habitan en el municipio Naguanagua, incluso recibe más pacientes de lo que debería, por lo que es una necesidad mejorar todos sus servicios”, comentó.

A su vez, explicó que se suspenderán momentáneamente las actividades sanitarias de este centro hasta la culminación de las labores de rehabilitación de sus instalaciones.

“Hemos tomado esta decisión porque los trabajos en este ambulatorio van a ser complejos, y este cierre momentáneo lo vamos a suplir con los varios Centro Diagnósticos Integrales (CDI) que hay en la zona y obviamente con todos los hospitales que hay en el municipio”, añadió.

El mandatario regional también indicó que realizarán una vigilancia constante para que estos trabajos se ejecuten de manera puntual, y así brindar un sistema de salud oportuno a los carabobeños y carabobeñas.

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