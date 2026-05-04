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El comisario general del CICPC, Douglas Rico informó sobre un procedimiento en la capital del estado Monagas, donde quedaron dos personas detenidas. Ambas pasaron a manos del Ministerio Público.

Por trato cruel a sus hijos quedaron detenidos en Maturín, se informó sobre los procedimientos técnico – científicos realizados por funcionarios de la Delegación Municipal Maturín; que permitió detener a dos personas por trato cruel contra sus hijos, en hechos aislados.

Por trato cruel a sus hijos quedaron detenidos en Maturín

Inicialmente, en la urbanización Nuevos Horizontes, parroquia Alto Los Godos, fue detenida Naijobmarleth Del Carmen Núñez González (20). Por cuanto en un ataque de ira, arremetió contra su hijo de 3 años de edad, causándole quemaduras con una cucharilla.

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Mientras que en el sector La Lucha, parroquia Alto Los Godos, fue detenido Danny José Piñango Fernández (48), para reprender a su hijo de 7 años, le propinó varios golpes con sus manos, para después tomar un objeto contundente tipo tubo y continuar las agresiones.

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