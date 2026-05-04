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Funcionarios del CICPC pertenecientes a la Delegación Municipal Caripe detuvieron a dos ciudadanos señalados por el hurto de motos en el sector San Juan del estado Monagas.

Los detenidos, identificados como Luis Humberto González Calzadilla (28) y Luis Alejandro González Calzadilla (37), alias «Luis Cotorra», presuntamente sustraían las unidades utilizando diversas habilidades para luego comercializarlas de forma ilícita.

Detenidos por hurto motos en Caripe

Durante el procedimiento, los efectivos lograron recuperar una motocicleta marca Keeway, modelo Horse KW150. Esta había sido reportada como hurtada.

La comisión también incautó un segundo vehículo de similares características. Presuntamente, los sujetos usaban este transporte para cometer los delitos. Se conoció que «Luis Cotorra» presenta registros policiales previos por delitos relacionados con drogas. Así como violencia física y aprovechamiento.

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Ambos hermanos quedaron a disposición del Ministerio Público para el proceso legal correspondiente.

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