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El mánager venezolano Carlos Mendoza sigue teniendo el respaldo de la directiva de los metropolitanos y busca salir junto al equipo del último lugar. La noche del lunes 4 de mayo de 2026, Mets venció a Rockies con pizarra de 4×2.

Mark Vientos empujó dos de las cuatro carreras de Nueva York, mientras que Carson Benge y el venezolano Luis Torrens colaboraron con una carrera cada uno. El pitcheo de los Mets estuvo combinado para llevarse el lauro.

Los Mets buscan inspirarse en la campaña, siguen con récord de 13 y 22 en la Liga Nacional. No ha sido un comienzo fácil, el pitcheo y el bateo ha fallado en momentos claves. Es por ello que buscan salir del mal momento.

Mets venció a Rockies y busca salir del sótano

Le han llovido críticas al venezolano Mendoza por la alineación presentada, donde Juan Soto aparece de primero en el orden al bate. Soto ayer no conectó de hit, anotó una carrera y recibió un boleto.

Hoy martes 5 de mayo de 2026 los Mets de Nueva York vuelven a medirse a Rockies de Colorado en el Coors Field en Colorado. Este encuentro de Grandes Ligas será a las 8:40 de la noche.

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