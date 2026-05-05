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Estas son las tarifas de Movistar en mayo 2026

By Redacción Carabobo
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tarifas de Movistar en mayo 2026

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Los usuarios de la operadora de comunicaciones del 0414 como del 0424 recibieron la noticia de la actualización de costos en los planes. Las tarifas de Movistar en mayo 2026 fueron ajustadas, esto se dio a conocer ayer lunes 4 de mayo de 2026 en horas de la tarde.

Los planes de actualización de datos cambiaron en sus precios. Ahora el plan Plus de 25 GB se estableció en Bs. 8.860,93, dijo la operadora. Recordemos que Movistar es una de las tres empresas de telecomunicaciones en el país, más la Cantv.

Informaron que el plan de 10 GB tiene un costo de Bs. 5.597,03. Mientras que el plan de 6 GB pasó a Bs. 3.358,35 y el de 4 GB experimentó un pequeño ajuste, al pasar de Bs. 2.170,33 a Bs. 2.242,17.

Dijo el reporte de Movistar que de igual forma, el plan de 2 GB se ubica en Bs. 1.121,09, y el servicio Full Plus en Bs. 159,14. Movistar ha hecho sus ajustes ahora dos o tres días luego del primero de cada mes.

Tarifas de Movistar en mayo 2026, Movilnet no hizo ajustes

La empresa del 0416 y 0426 no hicieron ajustes en el quinto mes del año, estos se mantienen sin variaciones en sus tarifas. Movilnet busca captar nuevamente clientes al lanzar diversos planes ilimitados.

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SourceCiudad Caracas
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