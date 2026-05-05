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La Policía de Carabobo informó sobre una intervención legal hecha en la zona sur de la capital del estado Carabobo. En la comunidad de San José, sector El Porvenir, vía La Mariposa, en la parroquia Miguel Peña.

Alias El Chili de la banda El Niche cayó abatido en horas de la noche de ayer lunes 4 de mayo de 2026. Una comisión de la policía de Carabobo se encontraba patrullando en el lugar cuando avistaron a dos sujetos.

Estos estaban caminando en el sector de las invasiones de San José, al ver a la comisión desenfundaron armas y comenzaron a disparar. En el lugar se originó un intercambio de disparos, uno de los sujetos huyó a una zona enmontada.

Alias El Chili de la banda El Niche cayó abatido en el sur de Valencia

Mientras que el otro de los sujetos el cual estaba herido de bala fue llevado de inmediato al CDI La Charneca, falleciendo en el lugar. El Chili estaba señalado de robo al transporte público, hurto a fincas, además de distribución de drogas en la zona.

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Al lugar llegó una comisión del CICPC para hacer el levantamiento del cadáver como de los hechos ocurridos. En el lugar se incautó un revolver calibre 38, el procedimiento fue informado al Ministerio Público.

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