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El Sindicato Nacional Fuerza Unitaria Magisterial de Venezuela (Sinafum) informó de una probable bonificación que estaría pendiente. La misma podría ser recibida por maestros como también por funcionarios de la seguridad.

Este bono de 40 y 90 mil bolívares dijo la Sinafum a la periodista Ginette González de Unión Radio lo recibirán los maestros por profesionalización. Aquellos que se han ido preparando y que realizaron cursos de especializaciones.

El monto podrían recibirlo mensualmente, este sería uno de los bonos que esperan sea formalizado próximamente por parte de las autoridades. Esto como parte del ingreso para los educadores.

Bono de 40 y 90 mil mensuales podría recibir este sector

Se pudo conocer, también por la periodista Ginette González que Fedecámaras informó que varias empresas pequeñas que hay en el país harán los ajustes en torno al salario. Y los trabajadores estarían recibiendo los 240 dólares en la tasa del Banco Central de Venezuela.

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Ayer el ministro del trabajo, Carlos Alexis Castillo informó que el aumento hecho en el país recientemente se hizo sobre los bonos. Lo que indica que el salario mínimo en el país se mantiene en 130 bolívares.

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