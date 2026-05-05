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Una explosión a 600 metros de profundidad ocurrió en el municipio de Sutatausa en Cundinamarca que dejó a nueve mineros en Colombia sin vida. Ayer 4 de mayo de 2026 se presentó la explosión por acumulación de gases.

Se pudo conocer que en el sitio había 15 mineros al momento que hubo la explosión. Tres de ellos lograron escapar del lugar, uno logró alcanzar la salida y fue llevado de emergencia a un centro de salud.

El resto no pudo salir, quedando atrapados en el socavón. Enseguida se activó un operativo de rescate para dar con ellos. Pero el mismo no pudo completarse en la mina debido a las condiciones que se presentaron.

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En el socavón había gases tóxicos, las autoridades buscaron la manera de seguir con el rescate pero con el pasar de las horas se fueron complicando las labores. Se confirmó horas después la muerte de los nueve trabajadores.

Hasta ahora el accidente ha sido considerado uno de los más graves que se han presentado en estas minas de Cundinamarca en lo que va de año. Las autoridades iniciarán las investigaciones del hecho.

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