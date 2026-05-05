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Tras los hechos acontecidos durante la noche de este domingo en el kilómetro 138 de la Autopista Regional del Centro, donde vehículos y unidades de transporte público fueron impactados por piedras, las cuales fueron lanzadas presuntamente por varios adolescentes, organismos de seguridad ciudadana del estado Carabobo coordinaron acciones preventivas y patrullaje continuo en esta importante arteria vial.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Defensa, Integridad Territorial y Paz, Jesús París, presidió la reunión en compañía del G/D. Héctor Cadenas Daal, comandante de la ZODI 45; G/B. Héctor Alviárez, comandante del CZGNB41 y representantes de la Policía del estado Carabobo, Policía del municipio Guacara, Policía del municipio San Joaquín, División de Tránsito Terrestre de la Policía Nacional Bolivariana, Invialca, Policía del municipio Diego Ibarra y el Conas.

En este sentido, París resaltó que los adolescentes detenidos fueron puestos a la orden del Ministerio Público, reiterando que las investigaciones están en curso para determinar las responsabilidades pertinentes y brindar tranquilidad a los conductores. «No sé descarta otras detenciones en las próximas horas», afirmó la autoridad de seguridad en el estado Carabobo.

Abordajes preventivos

El secretario de Seguridad Ciudadana, Defensa, Integridad Territorial y Paz, Jesús París señaló que en el marco de los Cuadrantes de Paz los organismos de seguridad ciudadana realizarán patrullaje continuo.

El secretario Jesús París reiteró que el equipo multidisciplinario de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Defensa, Integridad Territorial y Paz en fusión popular, militar y policial realizará abordajes preventivos en las comunidades cercanas al Peaje de Guacara y los tramos viales de la Autopista Regional del Centro.

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