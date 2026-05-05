Compartir

Hay luto en las canchas de baloncesto de Puerto Rico como del continente, el legendario José “Piculín” Ortiz falleció hoy martes 5 de mayo de 2026. El jugador de 2.08 metros falleció a causa de un cáncer colorrectal.

Ortiz fue uno de los maestros del basquet en varias ligas, incluso en la Liga Profesional de Baloncesto. En el año 1997 destacó en Venezuela con Guaiqueríes cuando obtuvieron el título por todo lo alto.

Jugó en la NBA como en Europa, como en otras ligas del mundo donde estuvo presente. El boricua era un maestro en la cancha, conducía el juego y era siempre una figura ofensiva como en la defensa.

Falleció el legendario boricua José “Piculín” Ortiz

Era un sabio del deporte de los gigantes, el cual estudiaba a los rivales, conociendo sus debilidades en la cancha. En marzo de 2019, el baloncelista fue exaltado al salón de la fama de la Federación Internacional de Baloncesto.

Un pivot el cual tenía mucha movilidad cuando estaba en la cancha, varias veces lo vimos con Puerto Rico en los campeonatos panamericanos como en clasificatorios contra Venezuela. Con dueños extraordinarios contra jugadores criollos.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas