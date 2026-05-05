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La empresa responsable del Crucero MV Hondius comunicaron que hasta el momento no se han reportado nuevos casos de hantavirus. Oceanwide Expeditions indicaron que no hay nuevos contagios.

En la embarcación donde viajan cerca de 150 personas murieron tres debido al contagio y no se han detectado nuevos brotes. El barco permanece atracado frente a las costas de Cabo Verde.

Hasta ahora solo dos miembros de la tripulación estaban esperando atención médica urgente. Mientras que buscan la relación de los casos entre la tripulación como en los pasajeros. La Organización Mundial de la Salud y su portavoz María Van Kerkhove dijeron que la sospecha de la primera persona infectada probablemente se contagió antes de embarcar.

¿Qué es el hantavirus?

El hantavirus es una familia de virus transmitidos por roedores silvestres (especialmente ratones ciervo) a través de sus excrementos, orina o saliva. Causante de enfermedades graves y potencialmente mortales en humanos.

Como el síndrome pulmonar por hantavirus (SPH) o la fiebre hemorrágica. La infección se contrae principalmente al inhalar el virus en ambientes cerrados o al limpiar espacios contaminados, causando síntomas iniciales similares a la gripe que empeoran rápidamente.

Transmisión: Se produce mayoritariamente por inhalación de partículas de heces u orina seca de ratones infectados, o por contacto directo con los mismos. La transmisión de persona a persona es extremadamente rara.

Síntomas: Los primeros síntomas son fiebre, dolores musculares, fatiga, cefalea y a veces náuseas. Tras 1-2 días, puede progresar a dificultad respiratoria severa (síndrome pulmonar) que requiere atención urgente.

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