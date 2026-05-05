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El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería en Venezuela indicó lo fácil que es tener nuevamente el documento más importante. Dio los 5 sencillos pasos para renovar tu cédula de identidad.

En sus redes sociales hoy lunes 4 de mayo de 2026 dieron a conocer los pasos para obtener la cédula. Recuerda algo importante que cuando vayas a renovar la misma, debes llevar una fotocopia de tu partida de nacimiento.

El acta de nacimiento es uno de los documentos requeridos para poder obtener la cédula. Desde el año pasado el servicio viene dando facilidades a las personas para que puedan tener la cédula de una manera rápida.

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Pasos para renovar tu cédula

1- Entra a www.saime.gob.ve, actualiza tus datos, elige el día de la cita, oficina de tu preferencia y descarga tu planilla en el celular 📲

2- Presenta tu planilla en digital y verifica tus datos con el captador el día de la cita. 🧐

3- Captura de huellas

4- Toma de foto.

5- Firma del usuario.

¡Listo! La Cédula es entregada por nuestros funcionarios del Saime el mismo día.

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