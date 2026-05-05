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En la ropa de cualquier color, sobre todo en la de color blanco quedan las manchas las cuales se hacen difíciles de quitarlas. Pero traemos algunos trucos para poder recuperar esa blusa, franela o camisa.

Para eliminar manchas de desodorante y sudor, aplica una pasta de bicarbonato de sodio y agua, vinagre blanco, o agua oxigenada directamente sobre la zona. Deja actuar por 15-60 minutos, frota con un cepillo suave y lava con agua caliente.

El bicarbonato de sodio es altamente efectivo para manchas rebeldes tanto en ropa blanca como de color. Evita utiliza limón, agrega mejor jabón liquido y veras que el efecto es más rápido para quitar una mancha.

¿Cómo quitar la mancha de desodorante y sudor de la ropa?

Pasta de Bicarbonato y Agua Oxigenada (Recomendado para manchas difíciles): Mezcla 3 cucharadas de bicarbonato, 4 de agua oxigenada y 1 de detergente. Aplica sobre la mancha, deja reposar 2 horas y lava.

Vinagre Blanco (Ideal para sudor): Sumerge la prenda en partes iguales de agua y vinagre durante 30 minutos a 1 hora antes de lavar.

Pasta de Bicarbonato y Limón (Para manchas amarillas): Haz una pasta, aplícala y frota con un cepillo para que penetre en las fibras.

Crema dental y jabón para platos, utiliza la crema dental blanca, realiza una mezcla con partes iguales y aplícala sobre las manchas. Déjala al menos dos horas, puedes frotar con un cepillo y luego lavar normalmente.

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