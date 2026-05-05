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Funcionarios del CICPC de la Delegación Municipal Mariara detuvieron a un hombre de 58 años y a una mujer de 37 tras determinar que habrían simulado el robo de un vehículo con el fin de evadir compromisos financieros.

La investigación técnica y el análisis de material audiovisual permitieron desmentir la denuncia inicial de las víctimas. Quienes aseguraban haber sido despojadas de su motocicleta bajo amenazas de muerte.

Detenidos por simular robo en Mariara

Según las pesquisas, los ciudadanos identificados como Fernando Sánchez y Jhosmari Guzmán habían adquirido una motocicleta Mundo G1-150 mediante un plan de financiamiento.

Ante la proximidad de las cuotas de pago, planificaron la simulación del hecho para justificar la supuesta pérdida del bien ante la entidad acreedora.

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El vehículo fue localizado posteriormente oculto en la vivienda de un familiar de los aprehendidos. Los oficiales procedieron a su recuperación inmediata. Las autoridades pusieron el caso a la orden del Ministerio Público para el debido proceso.

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