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El Gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, entregó rehabilitado y dotado el Hospital Pediátrico Doctor Jorge Lizarraga de la Ciudad Hospitalaria Doctor Enrique Tejera (CHET), en el marco del plan de remodelación integral de este nosocomio impulsado por el Ejecutivo nacional.

El mandatario regional, en compañía del personal médico que hace vida en este recinto sanitario, señaló que esta fase abordó diversas áreas como la Unidad de Cuidados Intensivos, la Unidad de Cuidados Intermedios y la sala de espera, así como la entrega de nuevos equipos médicos para garantizar una óptima atención a la población infantil.

«Nos encontramos con mucha emoción de entregar totalmente nuevo el Hospital Pediátrico de nuestra querida ciudad hospitalaria, donde no solo se hicieron labores internas, sino todo lo que corresponde al área externa como la fachada, así como se abordaron 7 mil 161 metros cuadrados de impermeabilización de los techos. Igualmente, se realizó la sustitución de las tuberías de aguas servidas y aguas blancas, y se ejecutó la dotación de equipos médicos, como mobiliarios, camas clínicas, cunas acrílicas, carro de paro, balance de talla y peso, infantómetro, máquinas de anestesia, monitores, desfibriladores, ventiladores mecánicos, arcos en C, ecógrafos entre otros», expresó.

Hospital Pediátrico Dr. Jorge Lizarraga

Asimismo, destacó la remodelación y adecuación de los espacios académicos para posgrados y residentes y Circuito cerrado de Cámaras de Televisión para la seguridad del personal sanitario y pacientes, en cumplimiento con las directrices emanadas por el Presidente Nicolás Maduro, y ejecutadas de manera conjunta por la Presidenta encargada Delcy Rodríguez y el Ministro del Poder Popular para la Salud, Carlos Alvarado.

«Este hospital pediátrico luce como nuevo, y de verdad estamos muy felices porque el ambiente de trabajo cambió totalmente, lo que nos va a permitir dar una atención de primera calidad», añadió.

Lacava también precisó que seguirán ejecutando las diversas labores de remodelación de la ciudad hospitalaria para brindar un sistema de salud eficiente a los carabobeños y carabobeñas.

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