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Doku rescata al Manchester City en un final de locura ante el Everton

By Lubin Molero
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Everton vs Manchester City
Foto: Cortesía

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Lubin Molero
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En un partido que quedará para el recuerdo, el Manchester City logró rescatar un empate 3-3 ante (vs) el Everton gracias a un gol agónico de Jeremy Doku en el último minuto.

El extremo belga, que ya había adelantado a los suyos en la primera mitad, se vistió de héroe en el minuto 90+7 para salvar un punto vital en las aspiraciones de los dirigidos por Pep Guardiola por el título de la Premier League.

Everton vs Manchester City

El encuentro fue una auténtica montaña rusa de emociones. Tras irse al descanso con ventaja mínima, el City se vio sorprendido por una remontada histórica de los «Toffees», que aprovecharon errores defensivos puntuales para ponerse 3-1 arriba con goles de O’Brien y un doblete de Thierno Barry.

Sin embargo, la jerarquía de Erling Haaland acortó distancias al 83′, preparando el terreno para el «zapatazo» final de Doku que sentenció la igualdad hoy lunes 4 de mayo. Con este resultado, el conjunto de Manchester se mantiene en la pelea por el liderato, aunque ahora sin margen de error ante el asedio del Arsenal en la tabla general.

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