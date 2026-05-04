Compartir

La secuela de la icónica película de 2006, «El diablo viste a la Moda 2», se posicionó en el primer lugar de la taquilla global tras recaudar 233 millones de dólares en su primer fin de semana de estreno.

Con este desempeño, la cinta protagonizada por Meryl Streep y Anne Hathaway se convierte en el mejor estreno en lo que va de 2026. Logrando superar las cifras de su predecesora y desbancando a la película biográfica ‘Michael’ del liderato.

El diablo viste a la Moda 2 estreno

El filme, que retoma la historia dos décadas después con Andy Sachs regresando a la revista como editora de reportajes, ha dominado mercados clave como México, España, Reino Unido y Brasil.

A pesar de recibir críticas variadas en plataformas especializadas, el público ha respaldado masivamente la producción dirigida nuevamente por David Frankel. Otorgándole una calificación de ‘A-‘ en las encuestas de CinemaScore.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Noticias Ahora (@actualidad_na)

Este éxito comercial refleja la vigencia cultural de la franquicia, que ha logrado atraer tanto a la audiencia original como a nuevas generaciones.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Dos heridos tras derrape de moto en el tramo Valencia-Guacara de la ARC