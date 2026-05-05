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El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) formalizó este lunes 4 de mayo la reestructuración de su nueva Junta Directiva y de las diversas salas que integran el máximo tribunal este 2026.

Durante la sesión de Sala Plena, la magistrada Caryslia Beatriz Rodríguez Rodríguez fue ratificada como presidenta del organismo, mientras que Elías Rubén Bittar Escalona y Tania D’ Amelio Cardiet asumieron la primera y segunda vicepresidencia, respectivamente.

Nueva directiva del TSJ para 2026

La renovación incluye la designación de nuevas autoridades en las salas: Constitucional, Político-Administrativa, Electoral, Casación Civil, Penal y Social.

Entre los nombramientos destaca Tania D’ Amelio al frente de la Sala Constitucional. Por otro lado, Jaime Jesús Báez Jiménez en la Sala Político Administrativa. Esta medida, que incorpora además a magistrados suplentes para cubrir vacantes por jubilación, busca garantizar la continuidad administrativa del Poder Judicial.

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