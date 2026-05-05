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Un ciudadano de 30 años, identificado como Gimberly Rivero, falleció la mañana de este lunes tras un derrape de moto en el sector Carrizal, del municipio Bejuma.

El suceso se registró aproximadamente a las 7:00 a.m. del domingo 2 de Mayo, en la avenida Monseñor Alfredo José Rodríguez Figueroa. Ahí la motocicleta en la que se desplazaba derrapó a la altura del sector Carrizal.

Derrape de moto en Carrizal Bejuma

Rivero, quien viajaba en compañía de una joven de 22 años identificada como Daniela Rodríguez, fue diagnosticado inicialmente con traumatismo craneoencefálico. Bomberos de Bejuma auxiliaron al hombre y lo trasladaron al hospital local. Debido a su gravedad, lo remitieron de urgencia a Valencia, donde los médicos confirmaron su deceso horas después.

Por su parte, la acompañante presentó escoriaciones y traumatismo nasal, encontrándose bajo observación médica.

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