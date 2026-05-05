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Un ciudadano de 23 años, identificado como Santiago Syamasundara A. P., fue detenido en el sector Las Quintas de Naguanagua tras encontrársele en posesión de presuntas drogas.

El procedimiento se llevó a cabo durante labores de patrullaje en la Quinta Avenida, donde las autoridades procedieron a la revisión del sujeto y del vehículo en el que se desplazaba.

Detenido con droga en las Quintas de Naguanagua

En la inspección, se incautaron cinco envoltorios de presunta droga y se efectuó la retención de un vehículo Chery Orinoco, color blanco.

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Los oficiales pusieron al detenido y las evidencias recolectadas a la orden de la Fiscalía 12° del Ministerio Público. Encargada en materia de drogas del estado Carabobo para las investigaciones correspondientes.

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