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El Emirates Stadium de Londres será el escenario del encuentro de vuelta de las semifinales de la Champions League entre el Arsenal vs el Atlético de Madrid.

Tras el empate 1-1 registrado en el partido de ida en el Metropolitano, ambos conjuntos buscarán asegurar su lugar en la gran final de Budapest, en un duelo marcado por las dudas físicas en las plantillas de Mikel Arteta y Diego Simeone.

Arsenal vs Atlético de Madrid

El conjunto español llega a Inglaterra con las incógnitas de Pablo Barrios y Julián Álvarez por molestias físicas, aunque recupera a piezas clave como Antoine Griezmann y Jan Oblak.

Por su parte, el Arsenal, que mantiene un registro de 22 victorias en casa esta temporada, no contará previsiblemente con Martin Odegaard ni Kai Havertz, dejando la responsabilidad ofensiva en Bukayo Saka y el artillero Viktor Gyökeres.

El vencedor del compromiso de este martes 5 de mayo regresará a una final europea con el objetivo de obtener el primer título de esta competición en su historia. El compromiso podrá verse en las pantallas de ESPN en su alianza de Streaming por Disney+.

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