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La actriz Cameron Diaz, de 53 años, es madre por tercera ocasión. Diaz y su esposo, el músico Benji Madden, confirmaron la llegada de su tercer hijo, a quien han nombrado Nautas Madden.

El anuncio fue realizado por el integrante de la banda Good Charlotte a través de sus redes sociales. Expresando agradecimiento de la pareja por la expansión de su núcleo familiar.

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Cameron Diaz madre a los 53

Diaz y Madden, quienes contrajeron matrimonio en 2015, ya son padres de Raddix, nacida en 2019, y de Cardinal, quien llegó a la familia en 2024.

La intérprete, que recientemente retomó su carrera profesional tras una pausa de varios años, ha manifestado en diversas ocasiones su satisfacción con la etapa de maternidad que inició a los 47 años.

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Según el comunicado tanto el recién nacido como el resto de la familia se encuentran en buen estado de salud, solicitando privacidad para disfrutar de este nuevo proceso familiar.

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