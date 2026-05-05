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Retiraron estatua del Binomio de Oro en Valledupar por este motivo

By Danny Valdiviezo
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estatua del Binomio de Oro en Valledupar
La estatua fue removida, Foto: El Diario del Cesar.

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Danny Valdiviezo
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Lo que iba a hacer un tributo en la 59° Festival de la Leyenda Vallenata a uno de los grupos más conocidos de ese género en una de las plazas, tuvo que ser cambiado. El fin de semana se informó que se iba a descubrir la estatua del Binomio de Oro, pero las estatuas duraron poco.

Las mismas hechas en bronce duraron poco descubiertas, ya que las mismas no tenían parecido a ninguno de los dos exponentes. En el lugar estuvo el mismo Israel Romero el cual se sorprendió al ver la estatua.

De igual modo, estaba Clara Cabello, viuda de Rafael Orozco junto a las hijas del recordado cantante. Estas tampoco aprobaron la estatua hecha en bronce, la cual luego fue cubierta nuevamente y horas después llegó un equipo a removerla.

El alcalde Ernesto Orozco, mandó a hacer ajustes en las figuras hechas de bronce que reflejaba al intérprete de “Solo Para Ti” e Israel Romero. Las personas fueron ese día y estaban ilusionadas para ver a la escultura.

Retiraron estatua del Binomio de Oro en Valledupar

Pero se llevaron la sorpresa cuando vieron que esta no se parece a los exponentes del vallenato. En la plaza había una gran cantidad de turistas que fueron a ver la estatua y que también quedaron sorprendidos.

“No quedé satisfecho con el resultado de la escultura en homenaje al Binomio de Oro, y atendiendo el sentimiento de la ciudadanía; el escultor Jhon Peñalosa retirará la imagen que develamos en el río Guatapurí y la intervendrá para mejorarla. Luego se pondrá al servicio de la comunidad”, manifestó el alcalde a través de su cuenta en X.

La feria del vallenato de este año rindió homenaje al Binomio por sus años de éxitos. Como es conocido Rafael Orozco fue asesinado en junio de 1992. Israel Romero dijo este año que a su compadre lo mandó a asesinar un marido celoso, no el narcotráfico.

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Esto dijo el acordeonista del Binomio de Oro sobre lo ocurrido con Rafael Orozco en 1992

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SourceEl Diario del Cesar
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