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Se siente el olor de las salsas, como de los diferentes platos que venden en las calles del hambre. No hay una sola, hay varias ventas, eso sí, todos con el mismo afán de atender a las personas que salen a disfrutar de los placeres de la comida rápida, en horas de la noche.

El perro caliente sigue siendo el rey de la noche en las calles del hambre en la capital carabobeña. Por supuesto hay su competencia ya que los comensales además buscan otros platos los cuales son muy conocidos.

La hamburguesa, es… según Asdrúbal Pérez, dueño de un puesto de comida, otro de los platos más pedidos. “Dicen que la misma es pedida, pero que mucha gente prefiere el perro caliente, como dice que la pizza ha ganado terreno”, comenta.

Indica que las parrillas han crecido en lo que son las calles del hambre, dice que es uno de los platos favoritos de las personas. Pero que las pizzas pequeñas han ganado muchos seguidores en las calles del hambre.

El perro caliente sigue siendo el rey de la noche

Helados, donas y más, hay otro mercado nocturno en las mismas calles del hambre y son los helados. Más de una persona tiene su emprendimiento y tiene buenos prospectos en helados, en todos los sabores.

“Mucha gente no solo busca comida, hay helados, donas, dulces de pastelería, el mercado ha crecido y eso es bueno”, dice Pérez. Comenta que la competencia entre todos es buena y que entre todos se ayudan. “Todos hemos luchado por mantener el negocio”.

“Valencia siempre ha ido a la vanguardia de las calles del hambre, aquí hay personas que se dedican a estas ventas. No son negocios que se forman de la noche a la mañana, hay muchos desde hace años”, dijo.

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