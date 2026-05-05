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Es una de las cinco frutas más vendidas en Venezuela, y una de las que más recomiendan. Puedes comerla también en trozos, sola o junto a otras frutas, pero ¿qué pasa si tomo jugo de lechosa regularmente?

Tomarlo de vez en cuando mejora la digestión, fortalece el sistema inmunológico y aporta antioxidantes gracias a la papaína, fibra y vitaminas A, C y E. Ayuda a reducir la inflamación, mejora la salud de la piel y favorece el control de peso al ser baja en calorías.

Mejora la digestión y combate el estreñimiento: La papaína descompone proteínas y facilita la digestión, mientras que la fibra promueve el tránsito intestinal. Fortalece las defensas: Su alto contenido de vitamina C estimula la producción de anticuerpos.

¿Qué pasa si tomo jugo de lechosa regularmente?

Reduce la inflamación: La colina y otros componentes ayudan a disminuir la inflamación crónica.

Salud Cardiovascular: Ayuda a prevenir enfermedades del corazón por su contenido de fibra, potasio y antioxidantes.

Piel y vista radiantes: Rica en vitamina A y betacarotenos que benefician la piel y la visión.

Consideraciones importantes:Moderación: Aunque es saludable, el consumo excesivo de fibra puede causar molestias estomacales.

Azúcar: Evita añadir azúcar refinada para mantener sus beneficios para la salud cardiovascular.

Diabetes: Es segura, pero se debe limitar la cantidad por su aporte de carbohidratos.

En resumen, incorporar jugo de lechosa en tu dieta diaria es una excelente opción para mejorar la salud general, especialmente el sistema digestivo.

Importante recuerda siempre tener la opinión de un médico antes de tomarla con regularidad.

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