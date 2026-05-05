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El Arsenal vence al Atlético de Madrid y clasifica a la final de la Champions

By Lubin Molero
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Arsenal en la final de la Champions League
Foto: Cortesía

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Lubin Molero
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El Arsenal FC aseguró su presencia en la final de la UEFA Champions League tras derrotar 1-0 al Atlético de Madrid en el Emirates Stadium.

Un gol de Bukayo Saka al cierre del primer tiempo fue suficiente para que el conjunto dirigido por Mikel Arteta sellara su pase a la instancia decisiva en Budapest, dejando en el camino al equipo español con un marcador global de 2-1.

Arsenal en la final de la Champions League

A pesar de los intentos del conjunto madrileño en la segunda mitad, donde Giuliano Simeone y Alexander Sorloth contaron con opciones claras de igualar, la defensa londinense mantuvo la solidez necesaria para preservar la ventaja.

 

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El equipo de Diego Simeone, que contó con un Julián Álvarez condicionado físicamente, no logró revertir el dominio de posesión de los locales, quienes controlaron el ritmo del encuentro de principio a fin. Con este triunfo, los «Gunners» regresan a una final continental tras dos décadas de ausencia, consolidando su campaña europea.

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