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Tres menores de edad infantes, fueron rescatados por el Sistema Integral de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del municipio Girardot, tras permanecer en presunto abandono y sin supervisión adulta durante tres días.

La actuación oficial acompañada por la PNB, inició tras recibir una denuncia que alertaba sobre el riesgo inminente en el que se encontraban los menores en su lugar de residencia.

Rescate de menores en abandono en Girardot

La representante legal de los infantes regresaba de un viaje por la costa. Al llegar, funcionarios policiales ejecutaron su captura. La aprehensión se hizo por presunto delito de abandono de menores. Todo conforme a lo establecido en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Lopnna).

Los funcionarios remitieron el caso a la Fiscalía del Ministerio Público para continuar con las investigaciones. Mientras que el Sistema de Protección dictó medidas de atención urgentes para asegurar el bienestar físico y emocional de las víctimas.

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