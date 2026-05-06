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Efectivos del Cuerpo de Bomberos de Valencia atendieron el incendio de una Incendio de gandola en la Autopista Circunvalación Sur.

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Incendio de gandola en la Autopista Sur

Las comisiones lograron controlar las llamas de forma inmediata, evitando la propagación del fuego y mayores afectaciones en la arteria vial durante este martes 5 de mayo.

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