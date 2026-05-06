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Bomberos de Valencia sofocaron incendio de vehículo en la Autopista Sur

By Lubin Molero
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Incendio de gandola en la Autopista Sur
Foto: Cortesía

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Lubin Molero
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Efectivos del Cuerpo de Bomberos de Valencia atendieron el incendio de una Incendio de gandola en la Autopista Circunvalación Sur.

Incendio de gandola en la Autopista Sur

Las comisiones lograron controlar las llamas de forma inmediata, evitando la propagación del fuego y mayores afectaciones en la arteria vial durante este martes 5 de mayo.

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