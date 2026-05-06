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El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, presentó una propuesta de reforma al artículo 8 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que busca elevar el número de magistrados en las salas ordinarias.

El proyecto plantea que cada sala pase de tres a cinco integrantes. Este objetivo es para optimizar la respuesta judicial y reducir los tiempos de espera en los procesos que afectan a la ciudadanía.

Buscan elevar magistrados del TSJ

De acuerdo con la exposición de motivos realizada en sesión ordinaria, este ajuste organizativo permitiría un abordaje más detallado de los expedientes y facilitaría la toma de decisiones en el Poder Judicial.

La reforma ha sido remitida a la Comisión Permanente de Política Interior para su análisis técnico. Todo como parte de un proceso de actualización legal orientado a garantizar mayor eficiencia en las demandas de justicia.

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