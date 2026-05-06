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La prestigiosa firma venezolana Salome Makeup continúa consolidando su liderazgo en la industria de la cosmética nacional al abrir las puertas de su nuevo establecimiento en el Centro Sambil Valencia. Esta apertura marca un hito estratégico para la marca, al tratarse de su primera tienda fuera de Caracas y la número doce a nivel nacional. Reafirmando así su compromiso de llevar «maquillaje de alta gama a precios accesibles» a cada rincón de Venezuela.

Con más de cinco años de trayectoria, Salome Makeup ha evolucionado de ser una propuesta emergente a convertirse en un referente de calidad. El nuevo espacio en Valencia no solo ofrece su robusto catálogo de más de 112 productos, sino que introduce un concepto de experiencia integral. La tienda ha sido diseñada para integrar aliados del sector belleza, ofreciendo soluciones en cuidado del cabello, uñas y herramientas de maquillaje en un solo lugar.

Una apuesta por el talento y el mercado local

La elección de Valencia como punta de lanza para la expansión regional responde al dinámico comportamiento del mercado carabobeño y a la alta receptividad que la marca ha cosechado en la zona.

«Llegar a Carabobo es un sueño cumplido y una respuesta a la lealtad de nuestras clientas valencianas. Nuestra misión siempre ha sido realzar la belleza natural de la mujer venezolana con fórmulas creadas por los mejores profesionales», expresó Soraida Periañez, fundadora y dueña de Salome Makeup.

Por su parte, Joselyn Caldeira, CEO de la marca, destacó la evolución del modelo de negocio y el impacto que desean generar en la comunidad local. Aunque la tienda se enfoca en la venta y asesoría, la marca ya coordina actividades especiales junto al Sambil Valencia para potenciar al gremio de maquilladores de la región.

«Cabe destacar que Salome Makeup inició como una tienda de maquillaje donde introdujo la marca, y ver este crecimiento nos motiva a seguir innovando. Aunque este local tiene un enfoque comercial, nuestro plan es trabajar de la mano con el talento carabobeño en eventos especiales fuera de la tienda para sumar esfuerzos y crecer todos juntos como profesionales de la belleza», señaló Caldeira.

Belleza al alcance de todos

Fieles a su filosofía de democratizar la belleza de alta gama, Salome Makeup mantiene sus precios competitivos y refuerza su alianza con Cashea. Permitiendo que su línea sea aún más accesible para el público general sin negociar los estándares de calidad que las caracterizan.

Con esta inauguración, la empresa da el primer paso de un ambicioso plan de expansión que busca llevar la esencia de Salome Makeup a las principales ciudades del país. Garantizando que la mujer venezolana siempre tenga a la mano los mejores aliados para su rutina de cuidado y color.

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@salome.makeupoficial

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