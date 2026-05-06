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Joven de 19 años es detenido en Mariara por este delito

By Lubin Molero
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Detenido con arma de fuego en Mariara
Foto: Cortesía

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Lubin Molero
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Un joven de 19 años fue detenido en el sector La Democracia de Mariara tras encontrársele una réplica de arma de fuego tipo pistola.

El hecho ocurrió durante un operativo de vigilancia en la zona, donde el sujeto habría intentado evadir a los funcionarios de la Policía del Estado Carabobo que realizaban labores de patrullaje preventivo.

Detenido con arma de fuego en Mariara

Al momento de la inspección corporal, los efectivos detectaron el facsímil oculto entre la vestimenta del sospechoso. Tras el procedimiento, los funcionarios trasladaron al detenido y la evidencia a la sede policial.

El expediente pasó a manos de la Fiscalía 33° del Ministerio Público para continuar con los trámites de rigor.

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