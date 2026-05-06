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El Allianz Arena será el escenario este miércoles 6 de mayo del encuentro de vuelta de las semifinales de la UEFA Champions League entre el Bayern Múnich vs el PSG.

Tras un histórico partido de ida que finalizó 5-4 a favor de los parisinos, el equipo dirigido por Luis Enrique buscará defender su mínima ventaja en territorio alemán para asegurar su boleto a la gran final de Budapest, donde ya espera el Arsenal.

Bayern vs PSG en la Champions

El compromiso, que enfrenta a las dos ofensivas más goleadoras del torneo, definirá si el PSG logra avanzar para defender su corona o si el Bayern alcanza su duodécima final histórica.

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En Venezuela, el pitazo inicial será a las 3:00 p. m. y la transmisión podrá seguirse a través de las pantallas de streaming de Disney Plus. Se espera que figuras como Harry Kane y Jamal Musiala lideren el ataque bávaro, mientras que el conjunto francés apostará por la solidez de Marquinhos y el desequilibrio de Ousmane Dembélé.

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