Lo más vistoPortadaSucesos

Detenido por presuntamente solicitar contenido íntimo a una niña de 11 años

By Redacción Carabobo
0
151
Solicitó contenido íntimo a una niña de 11 años
Foto: CICPC.

Más del Autor

Redacción Carabobo
Redacción Carabobo
IOTA Latino
Compartir

Funcionarios de la Delegación Municipal Barcelona, realizaron las pesquisas inherentes a un episodio de grooming, donde figura como víctima una niña de 11 años, logrando la detención de un hombre de 29 años de edad,

El sujeto solicitó contenido íntimo a una niña de 11 años, este la había captado a través de la red social Snapchat. El caso fue dado a conocer por el comisario general del CICPC, Douglas Rico en sus redes sociales.

Solicitó contenido íntimo a una niña de 11 años

Mediante las pesquisas realizadas por las comisiones detectivescas, se pudo conocer que, Kleiver Rafael Salazar Salazar (29), mediante dicha red social, captó a la pequeña. Simulando ser otro joven de su misma edad.

NO DEJES DE LEER AHORA: Choque de buseta contra un objeto fijo en Naguanagua dejó una persona fallecida

Donde, tras ganarse su confianza, le solicitó múltiples fotos de sus partes íntimas. Por lo que fue detenido por el Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas y puesto a la orden del Ministerio Público.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Reportaron fuerte colisión en la ARC kilómetro 29

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
SourceDouglas Rico/CICPC
Artículo anterior
Bayern Múnich y PSG definen al segundo finalista de la Champions League
Artículo siguiente
Marineros cedió en su primera visita en Barquisimeto
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes