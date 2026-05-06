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Funcionarios de la Delegación Municipal Barcelona, realizaron las pesquisas inherentes a un episodio de grooming, donde figura como víctima una niña de 11 años, logrando la detención de un hombre de 29 años de edad,

El sujeto solicitó contenido íntimo a una niña de 11 años, este la había captado a través de la red social Snapchat. El caso fue dado a conocer por el comisario general del CICPC, Douglas Rico en sus redes sociales.

Solicitó contenido íntimo a una niña de 11 años

Mediante las pesquisas realizadas por las comisiones detectivescas, se pudo conocer que, Kleiver Rafael Salazar Salazar (29), mediante dicha red social, captó a la pequeña. Simulando ser otro joven de su misma edad.

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Donde, tras ganarse su confianza, le solicitó múltiples fotos de sus partes íntimas. Por lo que fue detenido por el Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas y puesto a la orden del Ministerio Público.

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