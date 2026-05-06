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Los dirigidos por Clemente Álvarez reaccionaron, pero no les alcanzó al final en su visita a la ciudad musical de Venezuela. Marineros cedió en su primera visita en Barquisimeto con pizarra de 12×11.

El encuentro se realizó en el estadio Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto. Es la segunda derrota del acorazado ante los larenses en lo que va de contienda. Carlos Santiago conectó su segundo cuadrangular de la zafra en el segundo tramo para abrir el marcador. En la baja de ese mismo episodio Ronaldo Flores hizo lo propio para igualar el electrónico, con un estacazo que se fue por todo el jardín central.

Deivi Muñoz abrió el tercero con doblete y avanzó hasta tercera por rolling al campocorto de Bryant Flete, Edgardo Fermín elevó de sacrificio al jardinero izquierdo para poner el 2×1 que no duró mucho. Con hombres en las esquinas, Gilberto Jiménez pegó triple entre el left y center field y Geraldo Quintero lo remolcó con un inatrapable hacia la parte izquierda del campo para el 2-4 momentáneo.

Marineros cedió en su primera visita en Barquisimeto

A partir del séptimo inning se desataron las ofensivas de ambos conjuntos, comenzando con el de la novena local. Los larenses concretaron un rally de seis carreras para colocar las cosas 5×12.

En el octavo Deivi Muñoz pegó doble remolcador de dos carreras, trayendo a Robert Pérez Jr. y Ramón Cabrera hasta el plato, Yanqui dio sencillo que hizo que Muñoz pisara la registradora como parte del movimiento de las cinco carreras que fabricaron para acercarse 10 a 12.

En el noveno Edgardo Fermín dio doblete al left y trajo a Muñoz hasta el home plate, pero fue puesto out en intento de llegar a segunda base, lo que hizo que terminara el duelo.

Karlo Seijas (2-0) ganó, Luis Martínez (0-2) fue el perdedor y Jonalbert Rumbol (3) salvó. Este miércoles 6 de mayo será el segundo de la doble cartelera entre barquisimetanos y valencianos a las 6:00 de la tarde en el estadio Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto.

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