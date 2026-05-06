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Esta es una de las partes más esenciales del cuarto y de tu casa, es por ello que debes tenerlo siempre limpio. Ordenado y sobre todo sin las cosas que te diremos a continuación, cuidado con las malas energías y la mala suerte

Lo que no debes tener en tu closet, en primer lugar cosas incorrectas que estancan la energía. Aquí tienes una lista de cosas que no debes tener en tu clóset para evitar mala suerte: entre ellas ropa vieja, rota, desgastada o manchada.

Guardar prendas dañadas simboliza la pobreza y la falta de cuidado personal. Especialmente la ropa interior con hoyos, que se dice hace que el dinero se vaya.

Lo que no debes tener en tu closet

Ropa de tallas incorrectas: Conservar ropa que no te queda (muy pequeña o muy grande) con la esperanza de usarla algún día genera energía de frustración y estancamiento.

Prendas sin usar por más de un año: Si no te has puesto una prenda en 3 años, esa prenda acumula «energía de estancamiento» que te impide recibir cosas nuevas.

Medias disparejas: Representan desorden y falta de pareja o equilibrio en la vida.

Zapatos viejos o sucios: Los zapatos representan el camino que recorremos. Tenerlos sucios o en mal estado entorpece tu avance.

Cuidado con los espejos rotos

Espejos rotos o antiguos: Los espejos en el clóset no deben estar rotos, agrietados o sucios, ya que duplican y proyectan energía negativa.

Objetos de relaciones pasadas: Ropa, regalos o recuerdos de exparejas que te generen tristeza o nostalgia impiden el flujo de nuevas energías amorosas.

Plantas secas o artificiales: Almacenar flores secas atrae energía muerta y estancada.

Desorden excesivo (Clutter): La acumulación de bolsas, cajas o cosas innecesarias bloquea la circulación del chi positivo, provocando desorden mental y escasez.

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