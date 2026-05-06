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Se esperan lluvias en el sur de Venezuela específicamente en los estados Bolívar, Apure, Amazonas además del sur del Guárico. Como temperaturas sobre los 37 grados para hoy en varias zonas del país. El estado del tiempo hoy 6 de mayo señala poca nubosidad en el centro del país.

Venezuela amanece con pocas nubes y algunas áreas con nubosidad parcial en gran parte de su extensión; así mismo se puede observar cielo nublado acompañado de precipitaciones variables, principalmente en nuestra Guayana Esequiba, Bolívar, sur de Amazonas y del Zulia.

Se puede observar mantos nubosos acompañados de precipitaciones de intensidad variable, algunas con descargas eléctricas en zonas de *nuestra Guayana Esequiba; Bolívar, Amazonas, Anzoátegui, Apure, Guárico, región Central, los Andes y Zulia.*

La Onda tropical 1 se viene desplazando por el oriente del país hacia el centro, la misma acompañada de nubosidad, lluvias además de viento.

Estado del tiempo hoy 6 de mayo de 2026

Temperaturas sobre los 37 grados en los estados Guárico, sur de Anzoátegui como en zonas del oriente del país. No te expongas mucho a los rayos solares, porta siempre ropa cómoda como lentes de sol.

Solo en el estado Mérida se esperan 8 grados de temperatura en las zonas montañosas en horas de la madrugada.

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