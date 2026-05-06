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Autoridades españolas habían aprobado la llegada del crucero que partió de Argentina en abril pasado, pero el presidente de Islas Canarias se opone a la llegada del mismo. En la actualidad se mantiene la cuarentena en la embarcación.

Las personas afectadas por el brote de hantavirus son en la actualidad siete, tres de ellas serán evacuadas del barco. Ayer Cabo Verde prohibió que este atracara frente a la costa y la embarcación va hasta España.

Mientras que personal de la Organización Mundial de la Salud mantiene vigilancia total en el barco por el brote del virus presentado. La OMS no descarta que el virus se transmitiera de persona a persona.

Personas afectadas por el brote de hantavirus

En la embarcación van cerca de 150 personas, turistas en su totalidad que partieron desde Argentina. Dijo la OMS que mantienen los estudios en las personas contagiadas, los fallecidos son una pareja neerlandesa y un alemán.

Se mantiene hospitalizado en Sudáfrica un hombre de nacionalidad inglesa. El barco partió de Argentina el 1º de abril, el 11 de abril una persona falleció por el virus, luego el 26 de abril otra persona falleció.

Mientras que el pasado 2 de mayo, la tercera víctima falleció a bordo del barco. En la actualidad el barco se dirige a aguas españolas. Se mantienen protocolos de seguridad en el crucero.

La Cepa Andes

El hantavirus que ha causado por el momento tres muertes en el crucero del océano Atlántico pertenece a la cepa Andes, única de la que se ha documentado transmisión entre humanos, según ha confirmado un laboratorio que trabaja con la OMS y tras tomar una muestra mediante PCR de una persona que había estado a bordo del buque afectado.

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